Терапевт Чернышова назвала оптимальное время для пребывания в горячей ванне

Расслабляющий отдых в горячей ванне — то, что необходимо после тяжелого трудового дня. Тем не менее для ряда людей весьма долгие водные процедуры могут обернуться ухудшением самочувствия. Врач-терапевт назвала оптимальную продолжительность домашних купаний. Об этом сообщает Life.ru.

Она подчеркнула, что в целом универсальной цифры для всех не существует.

По мнению медика, отдельные люди могут провести в ванне без последствий весь вечер, подливая горячую воду. Однако люди со слабой сердечно-сосудистой системой рискуют выйти из воды с пониженным артериальным давлением, поэтому при наличии подобных проблем со здоровьем следует ориентироваться только на свое самочувствие.

Она уточнила, что если человек нормально переносит ванну и ему не становится плохо, то можно установить себе предел в 20-30 минут, при этом предельной температурой воды в ванне — +38 °С.

Ранее она перечислила явные симптомы гриппа, отличающиеся от ОРВИ.