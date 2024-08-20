Врач Гладышев включил мясо в топ-5 продуктов, снижающих стресс

Психотерапевт Олег Гладышев в беседе с сайтом aif.ru перечислил продукты, которые способны снизить тревогу и помочь справиться со стрессом. При этом некоторые позиции действуют длительно, а не в моменте.

По словам специалиста, любой продукт в момент стресса является антидепрессантом, так как прямое воздействие идет на ротовые рецепторы, отвечающие за эндорфины легкости и удовольствия. Таким образом, употребление пищи в целом способствует снижению тревоги и уровня стресса. Однако есть определенные продукты, которые делают это лучше всего.

В моменте, как отметил Гладышев, помогает шоколад. Его желательно брать качественный, с содержанием какао не менее 70%. Подойдут также любые другие высокоуглеводные продукты, однако ими, конечно, увлекаться не советуют.

К пище, которая поможет постоянно снижать уровень стресса и более долгосрочно действует, можно отнести мясо.

«Чем оно хорошо? Медленно переваривается и выбрасывает энергию постепенно. При этом в нем есть и белок, и витамины, и минералы. Поэтому обычно мы рекомендуем употреблять мясо в первую половину дня, чтобы потом человек дольше эмоционально и физически был в норме», — отметил эксперт.

По словам врача, можно отварить на утро 300 г тощей говядины и разрезать на три части. Из этого можно делать антистрессовый завтрак: холодный бутерброд с овощами.

К другим продуктам для борьбы со стрессом психиатр включил каши. За счет долгого переваривания они способны насыщать энергией, к тому же, там есть триптофан, помогающий выработке серотонина. Помимо этого достаточно элемента в бананах, на них также следует обратить внимание.

К антистрессовым продуктам отнесли жирные сорта рыбы, водоросли, кисломолочные продукты, орехи и зелень. В последней достаточно много полифенолов, защищающих мозг от депрессии.

Ранее сообщалось, что диетолог заявила о способности яблок предотвращать развитие рака