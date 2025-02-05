Терапевт пояснила, чем полезен коллаген

Важный для красоты и здоровья коллаген можно получить не только из пищи. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, каким бывает коллаген, чем он полезен и как его принимать. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, коллаген необходим организму человека и для сохранения молодости кожи, и для здоровья суставов. Источником для него служат растительные и животные продукты, а также различные пищевые добавки. Помимо этого, коллаген можно получить из природных источников, в том числе из холодца.

Медик добавила, что при употреблении в пищу умеренного объема коллагена вреда не будет. Однако при сочетании его еще с другими высокобелковыми продуктами, то это может привести к проблемам с почками. Аналогичные реакции могут быть у людей, страдающих панкреатитом, поскольку коллаген довольно жирный и трудный для переваривания.

По ее мнению, при этом любой белок, будь то холодец, куриная грудка, яйцо или пищевая добавка, в организме станет расщепляться до аминокислот, в связи с чем получить готовый коллаген не получится ни из какого продукта или добавки. Он будет лишь источником белка для синтеза собственного коллагена. В целом организм сам будет распоряжаться полученным коллагеном.

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