Диетолог Лазуренко пояснила причины нелюбви иностранцев к русскому холодцу

Русский холодец оказался самым нелюбимым блюдом иностранцев. По словам диетолога Натальи Лазуренко, возможно, это связано с индивидуальной непереносимостью или предпочтениями. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Она добавила, что в целом блюдо весьма полезно, поскольку содержит белок, который необходим для работы всего организма, и желатиновую основу, богатую питательными веществами и коллагеном, который является основой для формирования костной ткани.

По мнению эксперта, вполне возможно, за рубежом просто не умеют его готовить и не пробовали настоящий русский холодец, а что касается африканских стран, то указанное блюдо вовсе нехарактерно для них.

Она отметила, что у иностранцев может быть что-то отдаленно похожее на холодец в виде желе, однако маловероятно присутствуют несладкие варианты.

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