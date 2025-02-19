Терапевт Чернышова пояснила, что необходимо предпринимать родителям для предотвращения заболеваний у детей

Замглавы Минздрава России Евгения Котова перечислила хронические заболевания, которые наиболее часто встречаются у российских школьников. Это болезни глаз, органов пищеварения и опорно-двигательного аппарата, а также ожирение и заболевания эндокринной системы. Врач-терапевт надежда Чернышова рассказала, как предотвратить детские заболевания и что необходимо предпринимать родителям. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, такие проблемы со здоровьем у детей были всегда. Нередко встречались заболевания опорно-двигательного аппарата в виде нарушения осанки, сколиоза, сутулости. Кроме того, ожирение является проблемой последних двух десятилетий из-за того, что нынешнее поколение школьников менее активно физически. Также не следует родителям перекармливать ребенка, а, напротив, наладить питание.

Медик добавила, что зрение и у детей, и у взрослых страдает в силу больших нагрузок на глаза. Люди сегодня проводят весьма много времени перед экраном компьютера, телевизора, смартфона.

По ее мнению, вовремя заметить проблемы со здоровьем поможет внимание родителей к поведению и состоянию ребенка, а также профилактические осмотры детей могут проводиться в поликлиниках и школах.

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