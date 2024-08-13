Терапевт Чиркова обозначила протекающие без симптомов опасные заболевания

По словам врача-терапевта Ольги Чирковой, неинфекционные заболевания, в отличие от инфекционных, могут весьма долго развиваться незаметно для их обладателя и проявиться уже в манифестной форме или сразу в стадии осложнений. Об этом сообщило NEWS.ru.

Она уточнила, чтомогут быть какие-либо симптомы,однако они не специфические, и на них обычно не обращают внимания.Так, это могут быть камни в желчном пузыре либо в почках, которые могутдолгое время«зреть»,после чегопроявиться желчной или почечной коликой,несмотря на то что даже в начальной стадиижелчнокаменной болезни может беспокоить тошнота, изжога, тяжесть в правом боку, горечь во рту.

По мнению медика, наиболее опасные в этом отношении заболевания — артериальная гипертония и сахарный диабет. Повышенный уровень артериального давления оказывает отрицательное влияние на сетчатку глаза и почки. Первые признаки наличия сахарного диабета — усталость, склонность к мелким, плохо заживающим ранкам, жажда и обильное мочеиспускание.

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