Терапевт Дудникова пояснила принцип снятия стресса посредством физических упражнений

По словам врача-терапевта Анны Дудниковой, физические упражнения практически в любой форме способствуют снятию стресса, причем не только в краткосрочной перспективе, снижают уровень тревожности и улучшают общее состояние здоровья и создают чувство благополучия. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

Она добавила, что при физической активности происходит повышение уровня эндорфинов, за счет чего улучшается настроение, а также уменьшаются негативные последствия стресса, возрастает уровень концентрации и когнитивных способностей.

По мнению медика, чтобы добиться положительного эффекта от физических упражнений, следует проконсультироваться с врачом, чтобы знать о состоянии здоровья и избежать травм, выбирать те виды спорта, которые нравятся, придерживаться для занятий индивидуального графика.

Ранее терапевт Наталья Леонтьева рассказала о связи стресса с инфарктом и инсультом.