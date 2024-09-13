Терапевт Леонтьева рассказала о связи стресса с инфарктом и инсультом

Инфаркт и инсульт могут возникнуть по разным причинам, и на многое люди способны влиять предварительно. Как это сделать, в беседе с RuNews24.ru рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева.

Летальный исход, обострение болезней и инвалидность: это то, к чему может привести инсульт или инфаркт, если не следить за здоровьем. Врач Леонтьева рекомендует приобрести тонометр, следить за давлением и частотой сердечных сокращений. Важно также наблюдать за сахаром и холестерином, настраиваться на снижение этих показателей.

Кроме того, терапевт советует не пренебрегать физической нагрузкой и отдыхом. Последний играет огромную роль, так как стресс повышает риски инфаркта и инсульта.

«Не принимайте все слишком близко к сердцу. Минимизируйте, а лучше полностью избавьтесь от таких вредных привычек как курение, алкоголь, чрезмерное переедание в целом, ограничьте слишком жирную пишу, полуфабрикаты, колбасы, глазированные напитки. Питайтесь просто, вкусно и полноценно. Если имеется лишний вес, его просто необходимо снизить. Помните, что это огромная нагрузка не только на сердечно-сосудистую систему, но и на все остальные жизненно важные системы организма. Добавьте больше радости в вашу жизнь: чаще бывайте на природе, общайтесь с приятными вам людьми и организм будет радовать здоровьем, энергией и долголетием. Берегите свой мотор жизни!» — резюмирует Наталья Леонтьева.

Такие симптомы, как головная боль, мушки перед глазами и другие зрительные искажения, нарушения дыхания, могут указывать на скорое наступление инфаркта или инсульта. Также возможны онемения конечностей и головокружение. Игнорировать такие реакции нельзя: важно сразу обратиться в скорую помощь.

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