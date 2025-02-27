Терапевт Джилани раскрыла причину развития неприятных симптомов из-за кофе

У человека с возрастом после употребления кофе могут возникать неприятные симптомы, сообщила терапевт, врач общей практики Масарат Джилани. Ее слова передает Daily Mirror.

Чаще всего, по словам Джилани, люди жалуются на появление изжоги после кофе. Она объяснила, что чувство жжения и неприятный привкус во рту возникают из-за того, что кофеин раздражает стенки тонкого кишечника и провоцирует избыточную выработку кислоты.

Точно так же ароматный напиток воздействует на стенки мочевого пузыря, что приводит к более частому мочеиспусканию.

У людей молодого возраста редко возникают негативные реакции после употребления кофе, но с возрастом переносимость этого напитка меняется, пояснила Джилани.

Чтобы уменьшить интенсивность неприятных симптомов, врач посоветовала не пить кофе на голодный желудок и сразу после пробуждения. Также она рекомендовала попробовать этот напиток без кофеина.

Ранее сообщалось о том, что подмосковный врач призвала отказаться от вредных привычек для укрепления иммунитета.