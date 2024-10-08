Терапевт Хухрев определил наиболее уязвимые части тела при контрастных температурах

По словам врача-терапевта Алексея Хухрева, для того чтобы не подхватить простуду, при сборах на улицу на сегодняшний день важно придерживаться народной мудрости «голова – в холоде, ноги – в тепле». Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что голова является органом, который участвует в терморегуляции, поэтому не любит перегреваться, а ноги — тот орган, который весьма часто запускает разные иммунологические реакции, включая реакции, похожие на простуду. Горло также является уязвимым местом для простуд.

По мнению медика, для избежания неприятностей важно уязвимые места закрывать и одеваться по погоде.

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