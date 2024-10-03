Вирусолог Аграновский перечислил циркулирующие в России вирусы

По его словам, циркулирующие на данный момент вирусы делятся на две группы: те, которые уже давно с нами: грипп, аденовирус, риновирус и прочие, даже некоторые коронавирусы, которые мы знаем много лет, а также пришедший несколько лет назад COVID-19.

Профессор уточнил, что следует иметь в виду, что любой вирус регулярно меняется и мутирует, поскольку процесс напрямую связан с процессом воспроизводства генетической информации, заложен в систему. Также из одного вируса, вызвавшего инфекцию, появляется целое облако вариантов. В итоге большая часть из них отсеиваются.

По его мнению, для снижения риска заражения людям из группы риска следует по рекомендации терапевта пройти вакцинацию.

Ранее ВОЗ заявила о высоких рисках эпидемии смертоносного вируса Марбург.