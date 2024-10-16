Терапевт Ишбаева пояснила важность проветривания комнаты осенью и зимой

Осень и зима являются временем, когда мы реже открываем окна в квартирах и домах, боясь, что нас может продуть. Однако отказ от проветривания может быть опасным и даже смертельным. По словам врача-терапевта Дилфузы Ишбаевой, в сезон отопления батареи сильно сушат комнатный воздух, из-за чего показатель выдает целых 25%. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она уточнила, что во время отопительного сезона воздух становится сухим и теплым, что является благоприятной средой для развития болезнетворных бактерий и вирусов. Кроме простуды сухой воздух может привести к пересыханию слезной жидкости, а вследствие этого и к обезвоживанию глазного яблока, ухудшению зрения, появлению рези в глазах.

По мнению медика, если вовремя не позаботиться об увлажнении воздуха, за лечением придется обратиться к врачу. Симптомы пересушивания воздуха – затрудненное дыхание, сужение слизистой носа. Также он может стать причиной обострения астмы. Кроме того, сухой воздух оказывает влияние на волосы, теряющие в итоге свои блеск и цвет и становящиеся ломкими.

Она уточнила, что важно открывать окна на пять-десять минут не менее двух-трех раз в день и обязательно перед сном, закрыть дверь и выйти из комнаты.

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