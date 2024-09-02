Терапевт Кондрахин назвал последствия приема просроченных лекарственных препаратов

В домашней аптечке может быть множество лекарственных препаратов на все случаи жизни. Те не менее важно помнить, что у лекарств имеется определенный срок годности, после которого их прием может стать почти бессмысленным и даже опасным. Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что нужно делать с лекарствами, срок годности которых истек. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По его словам, все написанное в инструкции лекарственного препарата является строгим законом, и дата, до которой его можно использовать, не является исключением. Максимум срок использования лекарства можно продлить при хороших условиях хранения на три дня.

Медик подчеркнул, что, хотя вред просроченный лекарственный препарат организму не нанесет, но и гарантированного необходимого эффекта может не дать.

Ранее невролог рассказал, какие продукты защищают от болезни Альцгеймера.