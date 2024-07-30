Невролог рассказал, какие продукты защищают от болезни Альцгеймера

По мнению эксперта, для профилактики развития болезни Альцгеймера полезны продукты, богатые омега-3. К таким относятся рыба и рыбий жир, а также оливковое и льняное масло. Наиболее полезными в данном случае будут такие виды рыбы, как скумбрия, сельдь, тунец, лосось, палтус, треска и минтай.

Врач отметил, что в настоящее время не существует лекарства, которое способно предотвратить или замедлить развитие Альцгеймера.

Мартынов добавил, что недавно появился препарат, который в перспективе может помочь в борьбе с недугом, однако пока он находится на стадии разработки, и предстоит еще много исследований, прежде чем его эффективность будет доказана и он выйдет на рынок.

Ранее сообщалось, что педиатр Николаева рассказала о пользе и вреде гречки. В этом продукте содержится множество полезных веществ и микроэлементов, однако людям, у которых проблемы с пищеварением, следует относиться к гречке с осторожностью.