Терапевт Кондрахин назвал условия купания в водоемах столичного региона в конце августа

В ближайшие две недели в Московском регионе установится жаркая погода, которая станет манить отдохнуть на пляжах у водоемов. Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, можно ли купаться, если в августе температура воздуха, а вместе с ней и воды, уже опускалась. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По его словам, купание в водоеме, температура воды которого +19-21 °С, может пройти без вреда для здоровья, если человек закален и не будет находиться в воде длительное время. Приятной и подходящей температурой воды для людей является +24-25 °С. Таким образом, важно быть аккуратным и взвесить все за и против, прежде чем пойти купаться.

Он подчеркнул, что в качестве альтернативы купанию могут служить обливания и обтирания. И важно помнить, что купание в состоянии алкогольного опьянения запрещено, а согреваться горячительными напитками не стоит.

Ранее жителям Подмосковья напомнили об опасности купания в водоемах в грозу.