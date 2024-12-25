Терапевт Кондрахин назвал заболевания, при которых опасна магнитная буря

В столичный регион пришла очередная магнитная буря. Она продлится около 8-10 часов, а по уровню будет классифицироваться как G1-G2. По словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, магнитные бури не оказывают никакого влияния на человека, если он здоров и его организм работает исправно. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что люди, страдающие хроническими заболеваниями, чувствуют внешние колебания, поскольку их организм сам по себе прикладывает усилия для поддержания оптимального состояния, а магнитные бури создают препятствие для этого. Люди испытывают головные боли, повышение давления, усталость.

По мнению медика, опасны магнитные бури при гипертонии, заболеваниях легких, утомляемость. Магнитные бури окажут влияние не только на физическое состояние, а также и на психологическое, из-за чего придерживаться ряда простых правил, чтобы чувствовать себя лучше: принимать лекарства, избегать дополнительных нагрузок на организм.

Ранее академик Онищенко перечислил способы справиться с магнитной бурей.