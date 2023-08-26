Плохая энергетика, бактерии и лишние траты: к чему приводит вовремя невымытая посуда

Оставленная посуда в раковине после ее использования - распространенная привычка, в которой нет ничего хорошего. На самом деле, это даже опасно для здоровья и энергетики в доме. Расскажем о том, почему посуду лучше мыть сразу.

Оставляя посуду в раковине с вечера – она соберет больше грязи и бактерий. Этот процесс ускоряется, если на ней остались крупные кусочки еды. За ночь точно появится запах, а размножение бактерий произойдет еще быстрее.

«Такую посуду впоследствии отмыть сложнее и не факт, что у вас получится избавиться от всей накопленной заразы. Жир застынет и покроет все тарелки плотным слоем. Как итог, потратите много сил и воды, хотя могли бы этого избежать», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Груда немытой посуды – это прямой путь к плохой энергетике в доме. Даже заметить не успеете, как негативно это повлияет на комфорт и бодрость. К тому же, есть приметы, которые гласят, что грязная посуда расстраивает «домового» и он может начать вам мстить. Даже если не верите в приметы, все равно не допускайте этого. Создавайте на своей кухне уют и приятную обстановку.

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