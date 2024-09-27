Терапевт Кондрахин перечислил симптомы, являющиеся предвестниками инфаркта

Нередко люди не обращают внимания на нетипичные проявления недугов, увеличивающих риски инфаркта. Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, какие симптомы являются предвестниками данного угрожающего жизни заболевания. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, иногда в спокойном состоянии у человека может заходиться сердце. Если закрывать на данный признак глаза, впоследствии он может привести к инфаркту.

Медик добавил, что часто о предынфарктном состоянии свидетельствуют и такие признаки, как одышка, слабость, боль за грудиной, боль в грудной клетке. Так, в последнем случае за подобными симптомами могут скрываться различные заболевания сердца, в том числе скрытый инфаркт, поэтому необходимо обязательно обратиться к врачу.

Ранее врач-нарколог Виталий Холдин рассказал об опасности «алкогольного сердца».