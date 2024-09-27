Жителям Подмосковья рассказали об опасности «алкогольного сердца»

«Есть такой термин — «алкогольное сердце», который означает патологию, связанную именно с употреблением алкоголя. Сердце меняет форму, структуру, увеличивается в размерах. Из-за сгущения крови ему еще тяжелее работать. Кроме этого, алкоголь вызывает развитие гипертонии — стойкого повышенного давления. И сердце может просто не справиться с работой», — предупредил врач.