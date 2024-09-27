Жителям Подмосковья рассказали об опасности «алкогольного сердца»
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Алкоголь может менять форму и структуру сердца, а также быстро изнашивать сердечную мышцу. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Есть такой термин — «алкогольное сердце», который означает патологию, связанную именно с употреблением алкоголя. Сердце меняет форму, структуру, увеличивается в размерах. Из-за сгущения крови ему еще тяжелее работать. Кроме этого, алкоголь вызывает развитие гипертонии — стойкого повышенного давления. И сердце может просто не справиться с работой», — предупредил врач.
По словам Холдина, из-за алкогольных напитков у пациентов может произойти инфаркт миокарда. Чтобы не допустить негативного воздействия на сердце, он советует исключить алкоголь, наладить сон, питание, а также заниматься умеренной физической активностью и избегать стрессов.
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