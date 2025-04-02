Терапевт Кондрахин перечислил тяжелые последствия пневмонии

По словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, пневмония представляет собой одно из самых опасных заболеваний, которое может развиться у жителей нашей страны в весенний сезон на фоне сниженного иммунитета. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что указанное заболевание опасно тем, что нарушает работу дыхательной системы и газообмена, то заболевший оказывается в ситуации, когда ему фактически нечем дышать.

По мнению медика, также пневмония способна сильно повредить легкие, что в свою очередь приведет к хронической дыхательной недостаточности.

Он подчеркнул, что на само деле данное заболевание встречается крайне редко, ей подвержены только те люди, у которых произошел подрыв иммунитета.

Ранее сообщалось, что в России отмечен рост популярности онлайн-консультаций пульмонологов на фоне пневмонии.