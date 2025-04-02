В России отмечен рост спроса на онлайн-консультации пульмонологов на фоне пневмонии

Согласно результатам опроса Финансового университета при правительстве РФ, все больше жителей РФ отказываются выходить из дома ради получения услуг, это касается не только доставки еды, которой пользуются около 80%, а также и медицинских процедур. Таким образом, тренд, запущенный в пандемию, продолжает тенденцию к укреплению. Об этом сообщает Life.ru.

Отмечается, что наиболее популярным сервисом с выездом на дом остается доставка продуктов, также более половины жителей нашей страны обращаются за помощью к выездным мастерам по ремонту и настройке техники.

Уточняется, что почти треть россиян также готовы при необходимости пользоваться всеми мед услугами, которые предоставляет выездная служба. Так, две трети хотели бы, чтобы прием или консультация врача проходили на дому. Более 10% готовы сдавать анализы и делать уколы или инъекции, не выходя из квартиры. Среди наиболее популярных специалистов у граждан РФ — терапевты, педиатры, травматологи, хирурги, а также из-за роста заболеваемости пневмонией в прошлом году увеличился спрос и на консультации пульмонолога.

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