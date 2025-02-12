Терапевт Кондрахин пояснил, кто находится в группе риска по заболеваемости гипотиреозом

Гипотиреоз является заболеванием эндокринной системы, при котором гормоны начинают вырабатываться в недостаточном объеме. Указанный недуг может «скрываться» за симптомами иных болезней. Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, за какими симптомами сопровождается заболевание, кто в группе риска и можно ли вылечиться полностью. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, гипотериоз может быть связан с дефицитом йода либо с нарушениями работы щитовидной железы. Например, при аутоиммунном заболевании органа может возникать гипотиреоз. При этом в группе риска появления указанного недуга находятся почти все.

Медик назвал первые тревожные звоночки, сигнализирующие со гипотиреозе. Это чрезмерная слабость и сонливость, выраженное выпадение волос, отеки и припухлости лица, резкий набор веса.

По его мнению, при наличии симптомов следует обратиться к врачу, сдать анализы на гормоны щитовидной железы Т3 и Т4, а также на антитела ТПО и ТГ. Согласно результатам будет назначено лечение, тем не менее полностью это заболевание вылечить нельзя, лишь использовать заместительную гормональную терапию на основе растительных препаратов.

Ранее он пояснил значение «синдрома разбитого сердца».