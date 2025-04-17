Терапевт Кондрахин пояснил, почему ходить по улице в легкой одежде рано

В Московском регионе теплеет, к выходным синоптики обещают и вовсе майскую погоду. По словам врача-терапевта, при этом скидывать куртки рано. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что опасность перехода на легкую форму одежды заключается в том, что существует риск подхватить простудные заболевания в период, когда разница дневной и вечерней температур значительная. Таким образом, при дневном ярком солнце снять куртку или кофту можно, однако к вечеру следует утепляться, потому что температура низкая.

По мнению медика, к тому же не следует сидеть на земле и холодных поверхностях, даже несмотря на кажущееся тепло. Земля прогревается весьма долго, поэтому следует что-то подстелить.

Ранее также академик Онищенко назвал способы в период потепления не подхватить простуду.