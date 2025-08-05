Терапевт Кондрахин пояснил пользу ходьбы босиком

Врач функциональной диагностики, терапевт и кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в интервью «Вечерней Москве» подчеркнул значительную пользу ходьбы босиком не только для физического, но и для психоэмоционального здоровья человека.

Он отметил, что особенно важна такая практика для детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет, так как в этот период активно формируется костный скелет. Однако польза распространяется и на взрослых, включая пожилых людей. Механизм положительного воздействия заключается в стимуляции кожи стопы при контакте с поверхностью. На стопе расположены рефлекторные зоны, связанные с внутренними органами, и ходьба босиком действует как естественный массаж, передающий полезные импульсы. Наиболее рекомендованы натуральные поверхности: трава, шерстяные ковры, морской песок и галька. Хождение по гальке, даже если оно сначала кажется неудобным (что может сигнализировать о развитии плоскостопия), помогает разгрузить и укрепить стопу. Песок же оказывает выраженное релаксирующее действие, улучшая настроение. Полезны также специализированные поверхности: коврики с валиками, аппликатор Кузнецова, йоговские доски с гвоздями и даже хождение в бане по веникам из можжевельника, ели, липы или березы, что усиливает массажный эффект.

Несмотря на общую пользу, Кондрахин предупредил о серьезных ограничениях. Ходьба босиком противопоказана людям с плоскостопием II и III степени, которые должны носить только специализированную ортопедическую обувь. Также запрещена практика при травмах ног (переломах), после операций на ногах и при врожденных дефектах стопы. В таких случаях допустимо лишь кратковременное стояние босиком на мягких поверхностях, например, на траве.

По мнению медика, регулярная ходьба босиком по подходящим поверхностям предстает доступным и эффективным способом поддержания физического здоровья (особенно формирования стопы у детей) и улучшения психоэмоционального состояния за счет релаксации. Однако ключ к безопасности и пользе – осознанный подход с учетом индивидуальных противопоказаний и выбор правильных поверхностей.

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