Терапевт Кулик заявила, что холод может стать причиной обострения астмы

По словам врача-терапевта Екатерины Кулик, холодный воздух может стать триггером для обострения астмы, тем самым провоцируя спазмы дыхательных путей и затрудняя дыхание. Об этом сообщает Life.ru.

Она уточнила, что указанное заболевание проявляется приступами удушья, в ходе которых человеку становится трудно сделать выдох, также появляются свистящие хрипы и сухой кашель. На развитие данного заболевания могут оказывать влияние ряд факторов, среди которых наследственность, а также специфический иммунный ответ на различные аллергены.

По мнению медика, наилучшим климатом для пациента с бронхиальной астмой будет теплый, не жаркий, а именно теплый и увлажненный.

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