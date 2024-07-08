Врач Миронова рассказала о бесполезности популярных у спортсменов БАДов

Упаковки добавок с L-карнитином обещают стимулировать мышечную энергию, сжигать жиры и подтягивать кожу. И хотя сама аминокислота действительно работает так внутри организма, она не способна ни на что повлиять, если ее принимают в виде добавок. По словам врача Мироновой, карнитин просто не усваивается в таком виде.

«Исследования показывают, что здоровым взрослым и детям, принимать L-карнитин в добавках не нужно, кроме того, усвояемость аминокислоты из добавок намного ниже, чем при употреблении обычной пищи», — отметила врач.

Для выработки аминокислоты нужно сделать упор на питании. В рационе должно быть мясо (говядина, баранина), рыба, яйца, яйца, молочные продукты. Если уровень вещества остается низким, то нужно повышать физическую работоспособность при участии специалистов. Самостоятельный прием L-карнитина мало влияет на результаты при тренировках, к тому же, не всем желательно принимать БАДы. Их могут назначить внутривенно людям с генетической недостаточностью выработки аминокислоты или гемодиализом. Во всех случаях желательно получить консультацию в больнице.

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