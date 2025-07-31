Врач объяснила, почему чистая вода может навредить в жару

Летняя жара увеличивает риск обезвоживания, но обычные напитки могут усугубить проблему. Врач Екатерина Дмитренко в беседе с RuNews24.ru объяснила , как не допустить ухудшения самочувствия, поддерживая водный и минеральный баланс правильно.

По словам специалиста, чай, кофе и газированные напитки не восполняют потерю жидкости, а наоборот — усиливают ее из-за мочегонного эффекта. Даже чистая вода без электролитов способна вымывать из организма жизненно важные минералы. По этой причине питье обычной воды еще не залог нормального баланса в организме.

«Даже употребление исключительно чистой воды может фактически обезвоживать вас, истощая ваши электролиты через мочу. Вместе с водой организм теряет натрий, калий, магний и кальций, которые жизненно необходимы для правильной работы мышц и поддержания водно-солевого баланса», — объясняет Екатерина Дмитренко.

Особенно опасен такой дисбаланс в условиях жары и физических нагрузок.

Специалист рекомендует сочетать обычную воду с минеральной, выбирая варианты с богатым составом микроэлементов. Простой способ поддержать баланс — добавить щепотку гималайской соли в питьевую воду. Этот метод становится популярной альтернативой спортивным напиткам.

В рацион стоит включить продукты, богатые минералами: зелень, орехи, овощи и рыбу. А вот употребление кофеина, газировок и сладких напитков в целом следует ограничить. Вместо них лучше выбрать воду с добавлением лимона и минеральной соли, холодный несладкий компот или натуральный квас.

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