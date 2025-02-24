Терапевт Радина назвала способы отогреться с мороза

По словам врача-терапевта Кристины Радиной, после долгого пребывания на морозе многих так и тянет нырнуть в горячую ванну или встать под душ, тем не менее делать этого не следует. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что чем сильнее человек замерз, тем медленнее надо отогреваться. Так, на холоде организм перераспределяет кровь, направляя ее к жизненно важным органам — сердцу, печени и желудку, а вот сосуды на руках и ногах сужаются. Таким образом, резкий перепад температур приводит к расширению сосудов, и охлажденная кровь из конечностей устремляется к внутренним органам, что может привести к ухудшению состояния.

По мнению медика, процесс согревания организма должен быть постепенным. Так, идеально выпить что-то теплое: чай или морс, однако не следует употреблять алкогольные напитки. Если человек сильно замерз, он не ощущает реальной температуры своих конечностей и может получить ожог.

Она подчеркнула, что прежде всего стоит снять мокрую одежду и переодеться в сухое. И только после того, как обычная температура тела восстановится, допустимы и водные процедуры.

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