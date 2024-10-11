Врачи в Долгопрудном предупредили об опасности очищения ушей спичкой

В Долгопрудненскую больницу поступил 69-летний мужчина, который жаловался на снижение слуха, заложенность левого уха, пульсирующую головную боль и гнойные выделения, которые возникли после того, как он очищал слуховой проход спичкой. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Во время процедуры спичка сломалась, однако, пациент не придал этому значения. Через некоторое время у него появилась боль в ухе, после чего он обратился в поликлинику, а оттуда — в профильный стационар. В больнице у него выявили гнойный отит и полипы среднего уха.

«В ходе операции мы обнаружили половину спички, которая разорвала барабанную перепонку и обросла полипами за время нахождения в глубине среднего уха. Инородное тело стало причиной гнойного воспаления в опасной близости к мозгу, которое в дальнейшем могло привести к развитию менингита и летальному исходу», — рассказала хирург-отоларинголог Наиля Вяхирева.

⁣По ее словам, врачи удалили источник воспаления и большой массив полипов в среднем ухе и слуховом проходе, а также очистили и санировали гнойный очаг. Им удалось частично сохранить мужчине слух. Сейчас здоровью пациента ничего не угрожает, поэтому его выписали домой на амбулаторное лечение.

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