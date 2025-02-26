Терапевт Радина определила оптимальный объем полотенец в ванной на человека

Многие люди задаются вопросом: сколько полотенец должно быть у каждого члена семьи в ванной. По словам врача-терапевта Кристины Радиной, использовать всего один аксессуар — недопустимо. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что для лица должно быть отдельное полотенце, также нужно иметь банное полотенце, можно дополнительно использовать полотенце для интимной гигиены, полотенце для ног. Кроме того, стоит иметь полотенце для рук, которое может быть общим.

По мнению медика, частота замены полотенец зависит от сезона и интенсивности использования. Зимой полотенце можно менять раз в неделю, летом стоит менять их ежедневно. Влажные изделия быстро становятся рассадниками бактерий, в связи с чем важно сушить их после каждого применения, чтобы его не смогли колонизировать микробы.

Она отметила, что у каждого человека должно быть хотя бы четыре полотенца. Их нужно хорошо просушивать, чтобы избежать переноса микрофлоры с одного участка тела на другой.

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