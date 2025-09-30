Терапевт рассказала о бактериях на ковриках для йоги

Врач-терапевт Аарти Синха поделилась с посетителями фитнес-центров информацией о местах наибольшего скопления болезнетворных микроорганизмов. Об этом сообщило издание Daily Mirror, ссылаясь на ее слова.

Основным рассадником вирусов и бактерий специалист считает гимнастические коврики. По утверждению Синха, количество микробов на них порой превышает показатели туалетов. В связи с этим она рекомендует воздержаться от посещения спортзала при первых симптомах ОРВИ или, по крайней мере, избегать использования общих ковриков.

В продолжение темы, терапевт отметила, что для активно занимающихся спортом угрозу представляет не только чужой, но и собственный пот. Длительное пребывание в потной одежде после тренировки или повторное использование нестиранной спортивной формы может привести к кожным заболеваниям, кандидозу и другим проблемам в интимной сфере.

Дополнительно Синха подчеркнула, что многоразовые бутылки для воды, используемые в спортзале, часто моются ненадлежащим образом. Это создает благоприятную среду для размножения микроорганизмов на стенках и крышке, которые, попадая в воду, способны вызвать сильные отравления. Во избежание этого доктор рекомендует просушивать бутылку после каждой чистки.

