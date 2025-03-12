Терапевт Серебрянский назвал причины смерти школьницы в Омске после падения температуры до 34 °С

В Омске пятнадцатилетняя школьница умерла из-за инфекции после того, как ей сбили температуру тела до 34 °С. Врач-терапевт Юрий Серебрянский пояснил, почему низкая температура более опасна, чем высокая. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, чрезмерное снижение температуры тела приводит к резкому замедлению обмена веществ, что оказывает влияние на сердце, мозг и прочие органы. Нередко, когда температура становится слишком низкой, это может привести к мозговой коме и гибели.

Медик пояснил, что при повышенной температуре вирус может погибнуть, поскольку это белок, а он сворачивается при высокой температуре. При низкой, прежде всего у ребенка, организм перестает бороться с инфекцией, что делает выживание крайне сложным. Поэтому школьнице из Омска необходимо было прежде всего срочно проводить диагностику заболевания и сдавать анализы, а не сбивать сильно температуру, также нужны были капельницы и дезинтоксикация.

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