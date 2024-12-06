Терапевт Серебрянский назвал заболевания, симптомом которых является лень

Сегодня в ряде стран отмечается День лентяя, он призывает людей расслабиться и отдохнуть от повседневной суеты. Однако часто бывает, когда лень становится навязчивым состоянием и даже симптомом заболеваний. По словам врача-терапевта Юрия Серебрянского, наиболее часто патологическое чувство лени может свидетельствовать о возникшей у пациента депрессии, психотическом расстройстве. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что одной из причин является социальная, то есть какие-то конфликты и проблемы, а другой причиной может стать наличие соматических заболеваний. Это заболевание желудочного и кишечного трактов, заболевание почек, повышение артериального давления, изменение погоды.

По мнению медика, в отдельных случаях лень может сигнализировать о сахарном диабете, однако в данной ситуации клиническая картинка будет включать и прочие симптомы.

Ранее психиатр Журавская назвала снижение настроения самым опасным симптомом депрессии.