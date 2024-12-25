Терапевт Шураева назвала причины появления тошноты от запахов

Неприятие запахов может произойти внезапно. Аромат чужого парфюма или крема для бритья, запах пота или антисептика, пищи в столовой и гари в воздухе вызывает раздражение и даже ощутимую тошноту. По словам врача-терапевта Елены Шураевой, данный симптом может свидетельствовать как об инфекциях и заболеваниях, так и о пищевых травмах и недосыпе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что в целом подобная тошнота является сложным феноменом, в котором тесно переплетаются физиология, психология и личный опыт. Восприятие запахов обостряется не только во время беременности, а при различных заболеваниях. Так, вирусные и бактериальные инфекции ЖКТ или дыхательных путей могут вызвать тошноту и повышенную чувствительность к запахам, а также свою роль играют и психологические факторы – стресс, тревога, хроническая усталость, прием лекарственных препаратов.

По мнению медика, устанавливать причину такого неприятия запахов можно бесконечно. Однако в этом случае стоит обратиться к врачу.

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