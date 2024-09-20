Терапевт Тарасов пояснил, почему опасно лечить цистит народными способами

Лечение цистита народными методами может быть неэффективным или даже опасным решением. Врач-терапевт Евгений Тарасов рассказал, чем опасен этот недуг и почему его нельзя лечить народными средствами. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, одной из ключевых опасностей воспаления мочевого пузыря является переход заболевания в хроническую форму, если острый цистит не лечить своевременно и правильно. Впоследствии такая форма цистита станет периодически беспокоить человека, приносить ему сильный болевой дискомфорт и сильно снижать качество жизни.

Медик пояснил, что неправильное лечение цистита может спровоцировать серьезное последствие – пиелонефрит. Также хронический цистит может привести к образованию камней в мочевом пузыре, проблемам с мочеиспусканием.

По его мнению, при лечении народными методами облегчаются симптомы, однако они не устраняют причину заболевания. В итоге это может привести к тому, что инфекция продолжит развиваться и перейдет в тяжелые формы.

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