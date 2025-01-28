Терапевт Тен пояснила опасность для жителей РФ бесснежной зимы

По словам врача-терапевта Заремы Тен, бесснежная зима опасна для жителей нашей страны депрессией, апатией и сонливостью. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она уточнила, что снег, отражая солнечные лучи, наращивает объем света, что оказывает положительное влияние на выработку серотонина — «гормона счастья».

По мнению медика, при нехватке света наблюдаются ухудшение настроения и рост уровня тревожности, нарушение сна, сопровождающееся усталостью и раздражительностью, а также упадок энергии и мотивации. Бесснежная зима лишает привычных видов спорта, что сокращает уровень физической активности, который также напрямую связан с психоэмоциональным благополучием.

Она подчеркнула, что справиться с депрессией на фоне бесснежной зимы можно посредством светотерапии, физической активности, творчества и обращения к психологу.

Ранее врач Осипов назвал боль в горле и кашель основными симптомами метапневмовируса.