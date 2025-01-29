Врач рассказала о влиянии танцев на здоровье человека

Танцы являются не просто искусством или способом самовыражения, а универсальным инструментом для укрепления здоровья, сочетающим в себе физическую активность, эмоциональную разрядку и положительное воздействие на организм. Врач-терапевт Зарема Тен пояснила, каким образом занятие танцами может оказать влияние на здоровье человека. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, танцы задействуют практически все системы организма, тем самым помогая улучшить работу сердца, легких, суставов и мышц. Кроме того, занятия танцами приносят удовольствие, что дает возможность гораздо легче включить их в свою повседневную жизнь.

Медик пояснила, что прежде всего положительное влияние танцы оказывают на сердечно-сосудистую систему, способствуют регулированию артериального давления, снижая риск таких заболеваний, как гипертония или ишемическое заболевание сердца.

По ее мнению, дыхательная система также получает значительную пользу от танцев, поскольку во время танцев человек начинает дышать глубже и ритмичнее, что в итоге улучшает вентиляцию легких и насыщает кровь кислородом. Кроме того, танцы оказывают положительное влияние на поддержание здорового веса.

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