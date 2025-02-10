Терапевт Тен пояснила суть «ливанской тряски»

Все чаще в соцсетях появляются учителя и представители альтернативной медицины, различные гуру, обучающие разным направлениям, практикам и действенным методам исцеления. В последнее время особо выделяются традиционные целительные практики, включающие ритмичные движения тела, известные как «тряска», встречающиеся в культурах Ливана и Египта. Врач-терапевт Зарема Тен пояснила, насколько они эффективны и как к ним относиться. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, аналогичные практики используются для снятия стресса и эмоциональной разрядки и воспринимаются как способ восстановления баланса между телом и духом. В физиологическом плане ключевые плюсы в том, что ритмичная тряска может стимулировать парасимпатическую нервную систему, сокращая уровень кортизола и активируя релаксационный ответ, также дрожь и вибрации способствуют снятию мышечных зажимов, улучшая кровообращение и снижая боль, что отчасти объясняется механизмами, схожими с миофасциальным релизом.

Медик добавила, что также трансовые состояния дают возможность участникам высвободить подавленные эмоции, сокращая тревожность и симптомы депрессии, групповой формат ритуалов укрепляет ощущение общности, что оказывает позитивное влияние на ментальное здоровье. Помимо этого, вера в эффективность практики усиливает субъективное ощущение улучшения.

По ее мнению, в целом медицинское сообщество на данный момент указывает на отсутствие масштабных исследований данных практик. Хотя в целом ливанская и египетская «тряска» показывают потенциал как вспомогательные методы терапии, особенно в управлении стрессом и психосоматическими расстройствами.

Ранее она рассказала о влиянии танцев на здоровье человека.