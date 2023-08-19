Терапевт Тимощенко раскрыла главную опасность домашних консервов

Домашние консервы — неотъемлемая часть традиционной кухни народов мира. Многие их любят, многие самостоятельно заготавливают. Однако такого рода продукция может таить в себе серьезную опасность.

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, почему стоит проявлять осторожность при употреблении подобной пищи. По словам специалиста, люди часто сталкиваются с отравлениями, подавая на стол то, что заготовили самостоятельно. Причем риск летального исхода из-за этого достаточно велик.

«Домашняя грибная консервация, например, несет риски отравлений, если для приготовления используются условно-съедобные или несъедобные грибы. Опасность отравления появляется и при длительном хранении консервов в неподходящих условиях, например в тепле или в открытом виде в холодильнике», — отметила Тимощенко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Употребление самодельных консервов также чревато развитием ботулизма (опасное для жизни заболевание, поражающее нервную систему. — Прим. ред.), о связи которого с домашними заготовками известно уже давно. Причем ботулотоксин может выделяться не только из овощей, но и из мяса, рыбы и грибов.

«Герметически закрытые консервы могут стать прекрасной средой для роста бактерий, вызывающих такое грозное заболевание, как ботулизм. Это смертельно опасно, особенно в случае несвоевременного обращения за помощью», — подчеркнула терапевт.

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