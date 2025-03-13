Терапевт Звонков назвал последствия сдерживания чиха

Чиханием является резкий выдох, который направлен через нос, главной целью которого является очистка носоглотки от раздражителей. По словам врача-терапевта Андрея Звонкова, провоцируют указанный процесс разные факторы: зуд в носу, раздражение слизистой, аллергические реакции или даже дискомфорт в глазах. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что ряд людей чихают весьма громко, и это не просто индивидуальная особенность, а итог того, как организм приспособился к этому рефлексу. При этом громкое чихание может быть опасно не только для самого человека, а также и для окружающих. Внезапный сильный звук способен напугать, а в ряде случаев даже привести к потере сознания. В связи с чем лучше всего контролировать процесс, чихая в платок или сгиб локтя.

По мнению медика, сдерживание чихания, наоборот, представляет собой еще большую угрозу. Если человек намеренно зажимает рот и нос, чтобы не чихнуть, в дыхательной системе создается чрезмерное давление, что может привести к повреждению слизистой, а в редких случаях даже к травме легкого или пневмотораксу.

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