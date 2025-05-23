Терапевт Звонков определил метод избавиться от мигрени с помощью качков

Гинеколог из Поднебесной посоветовал пациенткам смотреть на мускулистых мужчин, чтобы снять стресс, а также побороть анемию и даже депрессию. Врач-терапевт Андрей Звонков оценил данную идею. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, данное предложение является мифом, поскольку ни от депрессии, ни от анемии разглядывание качков не поможет. Первое — это психиатрическое расстройство, а анемия — пониженный уровень гемоглобина. Таким образом, стимулировать эритроцитарный росток костного мозга просмотром фото и видео с накачанными мужчинами является фантастикой.

Медик добавил, что какая-либо доля эффекта от созерцания кубиков пресса может быть при апатии, поскольку выработка эстрогенов, небольшой всплеск адреналина улучшит состояние девушки. Однако все же к подобным советам не следует относиться всерьез.

При этом Звонков призвал не относиться слишком серьёзно к советам, аналогичным тем, что дал китайский врач.

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