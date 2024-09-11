Терапевт Звонков перечислил обязательные дополнительные медикаменты в автомобильной аптечке

В состав автомобильной аптечки образца этого года входит набор первой помощи, лекарственные препараты не предусмотрены. Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, какие препараты и подручные средства не лишним будет положить дополнительно. Об этом сообщило радио Sputnik.

По его словам, это ряд обезболивающих средств и гемостатическая губка. Также можно добавить к аптечке воздуховод.

Медик отметил, что не следует забывать про ножницы, поскольку главным в этом является не состав автомобильной аптечки, а умение пользоваться содержимым. Сам человек должен решать, насколько он подготовлен к применению набора первой помощи.

По его мнению, также могут пригодиться также жгуты и турникеты.

Ранее автоюрист Сергей Радько пояснил, почему за отсутствие аптечки в автомобиле водителю ничего не грозит.