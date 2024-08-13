Автоюрист Радько пояснил, почему за отсутствие аптечки в автомобиле водителю ничего не грозит

С сентября для отечественных автомобилистов станут действовать обновленные требования Минздрава России по составу автоаптечки. Теперь в нее должны будут входить медмаски и медперчатки, жгуты, марлевые бинты, лейкопластыри, хирургические ножницы, спасательное одеяло, а также маска для сердечно-легочной реанимации. Аптечками старого образца автовладельцы смогут пользоваться до истечения срока годности. По словам автомобильного юриста Сергея Радько, по существу, данные правила являются бессмысленными, потому как никто не станет их соблюдать, так как с сентября прошлого года отсутствие либо неукомплектованность автомобильной аптечки не являются причиной для запрета эксплуатации автомобиля или привлечения водителя к административной ответственности. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Радько подчеркнул, что водителю, который осенью не обновит состав аптечки в машине и не сделает этого до 2027 года, либо вообще будет ездить без меднабора, ничего не грозит.

По мнению юриста, все данные правила работают в качестве рекомендаций. Так, если раньше отсутствие аптечки было неисправностью, при которой была запрещена эксплуатация, то теперь это исключено из перечня неисправностей, в связи с чем ее можно иметь, а можно и не иметь.

Он добавил, что согласно обновленным правилам госавтоинспекторы не станут проводить проверку наличия аптечки, так как это больше не входит в перечень неисправностей.

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