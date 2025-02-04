Терапевт Звонков рассказал, что необходимо помнить туристу при поездке за рубеж

По словам врача-терапевта Андрея Звонкова, «натренировать» организм к встрече с кишечной или иной инфекцией в экзотических странах невозможно, поэтому важна в данном случае только умственная подготовка. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что важно мыть руки, еду перед употреблением в пищу, пить лишь бутилированную воду, не разрешать никогда класть лед в напитки, поскольку его замораживают из крановой воды.

По мнению медика, перед поездкой нужно собрать себе туристическую аптечку, однако стоит проверить, все ли привычные лекарственные препараты разрешены за границей. Тем не менее в аптечку можно положить антибиотики и ампулы с адреналином.

Ранее в РСТ пояснили важность медстраховки при отдыхе за границей.