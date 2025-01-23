Турэксперт Горин рекомендовал не экономить на медицинской страховке при поездках за рубеж

Путешествие за границу требует от туристов серьезного подхода к планированию и немалых финансовых затрат, а потому готовиться к нему часто начинают заранее. Однако готового плана на отдых далеко не всегда удается придерживаться – иногда палки в колеса вставляют неожиданные обстоятельства в виде отравлений, заболеваний или физических травм. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, решать вопросы с медобслуживанием во время отдыха за рубежом туристам помогает страховка. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что если она была оплачена, то лечение проходит за счет страховой компании в рамках установленного лимита, однако только при условии, что отдыхающий все согласовал со страховщиками.

По мнению турэксперта, потенциальные траты при заболевании или несчастном случае в разы превышают стоимость самой страховки, в связи с чем экономить на ней путешественникам не следует.

По его мнению, россиянин, собравшийся на отдых за границу, может оформить страховой полис через сервисы страховых компаний и сайты-агрегаторы, а также просто купив тур в туристической компании, поскольку все организованные турпакеты по умолчанию включают в себя страховку. Главное правило – сделать это до путешествия.

Ранее в Российском союзе туриндустрии назвали среднюю стоимость поездки за рубеж в этом году.