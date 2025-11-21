Гериатр назвала ключевые правила сохранения здоровья для мужчин после 60

Соблюдение ряда важных рекомендаций может помочь мужчинам старше 60 лет сохранить здоровье и высокое качество жизни. Пять ключевых советов в интервью изданию Saude em dia озвучила врач-гериатр Джулия Годой.

Специалист выделила несколько приоритетных направлений для поддержания хорошей формы в зрелом возрасте. Первый и фундаментальный пункт — это регулярные плановые осмотры. Годой настоятельно рекомендует мужчинам контролировать состояние простаты, сердечно-сосудистой системы, почек, а также отслеживать уровень гормонов и сахара в крови.

«Ряд проблем может иметь скрытое течение, однако их раннее выявление позволяет провести простое и эффективное лечение», — отметила врач.

Не менее важной доктор назвала коррекцию рациона. Идеальная диета, по мнению гериатра, должна включать свежие фрукты, овощи, постные белки и цельнозерновые продукты. Одновременно с этим следует максимально ограничить потребление соли, жиров и ультраобработанной пищи, которая негативно сказывается на сердце, сосудах и метаболизме.

Третьим столпом здоровья является регулярная физическая активность. Для поддержания формы идеально подходят ходьба, растяжка и другие виды физкультуры с низкой ударной нагрузкой. Как пояснила Годой, такие практики не только укрепляют мышцы и улучшают равновесие, но и положительно влияют на когнитивные функции, снижая риск падений и даря хорошее настроение.

В заключение эксперт добавила, что мужчинам в этом возрасте крайне важно сохранять социальные связи, поскольку изоляция является серьезным фактором риска для развития психических расстройств.

