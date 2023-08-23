Тест на ВИЧ в Подмосковье можно сдать бесплатно и анонимно

Уже более одного миллиона двухсот тысяч жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ с начала текущего года. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

При этом сдать анализ можно в кабинетах тестирования при поликлиниках по месту жительства, так и в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Кроме того, жители Подмосковья могут пройти тестирование и получить консультацию специалистов во время выездов мобильных медицинских комплексов, оснащенных современным оборудованием.

Главврач Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин подчеркнул, что данное тестирование занимает не более пятнадцати минут и абсолютно безболезненно. А своевременно выявленное заболевание и назначенное лечение позволяют сохранить качество жизни и ее продолжительность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе пришло время для трансформации стоматологической службы.