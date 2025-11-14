Тихий саботаж: как ночной недосып заставляет вас болеть и полнеть

Хроническое недосыпание является мощным триггером для набора веса и ослабления защитных функций организма. Такой вывод озвучила известный психолог и сомнолог Сью Пикок в интервью изданию Metro.

Специалист детализировала, что сон продолжительностью менее шести часов в сутки напрямую влияет на работу иммунной системы. Именно во время ночного отдыха организм производит цитокины — ключевые белки, которые атакуют вирусы и бактерии.

Эти вещества не только борются с инфекциями, но и естественным образом способствуют углублению сна, предоставляя иммунитету дополнительные ресурсы для борьбы с патогенами, пояснила Пикок. При дефиците сна синтез цитокинов резко падает, что делает человека более уязвимым перед болезнями и замедляет процесс восстановления.

Еще одним опасным последствием недосыпа эксперт назвала его связь с набором веса. Недосып провоцирует повышенную тревожность, которая создает порочный круг, вновь мешая заснуть. Кроме того, он подрывает способность противостоять стрессу, одновременно усиливая аппетит и приводя к перееданию, добавила сомнолог.

Поддержала коллегу и другой эксперт, Катарина Ледерле, указав на гормональные риски. Она отметила, что недостаток сна может вызывать дисбаланс гормонов щитовидной железы, а у женщин — становиться причиной нарушений менструального цикла и даже повышать риск выкидышей.

