Тихий убийца во сне: храп и задержки дыхания опаснее, чем кажутся

Кратковременные остановки дыхания во сне, известные как апноэ, представляют серьезную угрозу не только для качества отдыха, но и для здоровья сердечно-сосудистой системы, выяснили американские ученые. Результаты исследования опубликованы на портале npj Aging.

Новые данные ученых подтверждают, что регулярные эпизоды апноэ напрямую ускоряют биологическое старение сердца и сосудов.

В ходе экспериментов, имитирующих состояние хронического кислородного дефицита, исследователи наблюдали негативное воздействие на живые организмы. Главными последствиями стали стойкое повышение артериального давления, потеря эластичности стенок сосудов и снижение эффективности работы сердечной мышцы.

К этим проблемам добавляются другие опасные эффекты: замедление общего кровотока и нарушения нормальной электрической активности сердца, которые могут провоцировать аритмии. Сочетание этих факторов значительно увеличивает совокупный риск смертности от сердечно-сосудистых катастроф.

Ученые отмечают, что нарушения сна, связанные с апноэ, оказывают на сердце и сосуды токсическое, разрушающее воздействие, поэтому ранняя диагностика этого состояния и своевременное начало лечения критически важны для человека.

Одним из наиболее эффективных методов терапии является использование специальных аппаратов для поддержания постоянного положительного давления в дыхательных путях (СИПАП-терапия).

Такое лечение помогает устранить кислородное голодание, предотвратить дальнейшее преждевременное старение сердечно-сосудистой системы и существенно снизить сопутствующие риски для жизни.

