«Точка блаженства»: психолог заявила, что детское ожирение стало глобальной проблемой из-за гаджетов и вредной еды

Эпидемия детского ожирения давно перестала быть локальной проблемой и превратилась в общемировой вызов. Как отметила в эфире радио Sputnik врач-психолог Лидия Ионова, пандемия COVID-19 лишь подлила масла в огонь, резко ограничив подвижность детей. Однако корни проблемы уходят гораздо глубже и связаны с целым комплексом современных реалий.

По словам эксперта, ситуация складывается из трех ключевых факторов. Во-первых, изменилось само поведение детей: гаджеты заменили активные игры, а рост тревожности, как и у взрослых, часто компенсируется «заеданием» эмоций. Во-вторых, огромную роль играет качество питания. Прилавки магазинов заполнены ультраобработанными продуктами — от печенья до сосисок, маркированных как «детские». Эти продукты, разработанные для достижения «точки блаженства», формируют у детей искаженные вкусовые предпочтения, а занятые или недостаточно информированные родители не всегда могут этому противостоять. В-третьих, на здоровье влияет даже городская среда. Архитектура современных городов, зачастую недружелюбная к пешеходам и играм на свежем воздухе, косвенно способствует малоподвижности и стрессу.

Она добавила, что последствия такого комплексного кризиса уже очевидны: растет поколение, с детства подверженное рискам диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и психологическим проблемам, связанным с образом тела. Это создает колоссальную нагрузку на систему здравоохранения в будущем. Более того, формируются устойчивые привычки, которые крайне сложно изменить во взрослом возрасте, что закрепляет проблему на десятилетия вперед.

По мнению психолога, решить проблему детского ожирения точечными мерами — например, только запретом сладостей в школах — невозможно. Требуется системный пересмотр подходов: от просвещения семей и переформатирования пищевой индустрии до проектирования городов, поощряющих физическую активность. Это задача не только для родителей или врачей, но и для урбанистов, производителей продуктов и законодателей. Без такой консолидации усилий тренд будет только усугубляться, обрекая все больше детей на борьбу с лишним весом и его последствиями.

